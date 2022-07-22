شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه منتقدا لاعب الأهلى: كنت سيئا تستحق زيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

لم ينسى محمد عبد الله لاعب الأهلى السابق جملة شهيرة قالها له البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء بين شوطي الأهلي والصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006 .

وهاجم جوزيه محمد عبد الله بين شوطي المباراة وقال له: "كنت سيئا للغاية في الشوط الأول .. تستحق زيرو.. نو نو .. تستحق تو زيرو".

وانتقد المدرب البرتغالي لاعبي الأهلي بين الشوطيين، موضحاً أن الجميع تقريباً كان خارج المستوى وأنتقد محمد أبوتريكة ووائل جمعة ومحمد بركات ومحمد عبد الله.

هجوم جوزيه وانتقاده لهم بين شوطي المباراة ربما كان أحد أسباب تفوقهم في الشوط الثاني وتحسّن أداء الفريق ونجح في الفوز بهدف قاتل لـ أبو تريكة.