شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر بعد الفوز على زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزاً على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ليتوج بطلا للكأس مصر فى مثل هذا اليوم 22 يوليو 1988.

سجل هدف الزمالك طارق يحيى فى الدقيقة السابعة، وأدار المباراة الحكم محمد حسام الدين، كان تشكيل الزمالك مكون من أيمن طاهر، مدحت مكى، نبيل محمود، إبراهيم يوسف"كابتن الفريق" (محمد جنيدى)، بدر حامد، رضا عبدالعال، هشام إبراهيم، محمد حلمى، حمادة عبداللطيف ،طارق يحيى (زكريا ناصف)، أحمد الشاذلى.

بينما تشكيل الاتحاد مكون من: خالد مصطفى، الاسناوى، طارق العشرى، حسن عباس، سعيد عبدالغفار، حسن مرسى، مؤنس الصاوى، محمود عطا (مجدى عزت)، عيد أحمد "كابتن الفريق"( أمان فضل)، مصطفى نجم، أحمد شرف.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين. وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ78 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.