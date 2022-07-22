شكرا لقرائتكم خبر عن 40 هدفا و5 بطولات.. رحلة ذهبية لأشرف بن شرقى مع الزمالك بعد الفراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان المغربى أشرف بن شرقى جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك رحيله رسميا عن القلعة البيضاء بعدما توج ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى ليسدل الستار على رحلة ذهبية مع الفارس الأبيض.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: شكر الزمالك.. شكرا إدارة الزمالك.. شكرا لاعبى الزمالك.. شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم.. شكرا كثيرا جمهور الزمالك.

بن شرقى تألق بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، وعاش المغربى أزهى فتراته الكروية مع القلعة البيضاء حيث كان الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرًا.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك واستطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.

أشرف بن شرقى حصل على 8 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 7 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 107 مباريات منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 40 هدفًا وصنع 27 هدفًا أخر وتوج بخمس بطولات وهى: الدورى الممتاز مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى والسوبر الإفريقى.