شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يهنئ جماهير الزمالك بالكأس الـ28 بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك رسالة تهنئة إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد تتويج فريقه ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى، بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وكتب أبو جبل عبر حسابه الشخصي على تويتر: ألف ألف مبرووك جمهور الزمالك مبروك لاعيبة وجهاز فنى وطبى وإدارى.



ابوجبل

وحقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.