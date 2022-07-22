شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يشيد بأداء وليد سليمان: كرة القدم ليست بالسن لكن بالعطاء والرجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق على الأداء الذى قدمه وليد سليمان لاعب النادى الأهلى فى مباراة فريقه أمس، رغم الهزيمة التى تلقاها الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى.

وكان وليد سليمان قد شارك بديلاً فى المباراة مع انطلاق أحداث الشوط الثانى، حيث كان الأهلى متأخراً فى الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: وليد سليمان اللى قرر الاعتزال بنهاية الموسم بسبب كبر سنه هو أفضل لاعب فى الأهلى أمس وتغييره نقطة تحول لصالح الأهلى، والكرة مش بالسن لكن بالموهبة والعطاء والرجولة داخل الملعب عشان كده عبد الله السعيد ما زال أفضل صانع ألعاب.

وحقق نادى الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.





ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.