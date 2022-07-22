الامارات | صخرة الدفاع الصربي لازار روسيتش ينضم لصفوف خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن صخرة الدفاع الصربي لازار روسيتش ينضم لصفوف خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم في حسابها الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، عن التعاقد مع المدافع الصربي لازار روسيتش (29 سنة) قادما من الدوري البرتغالي الممتاز وذلك لتمثيل النسور في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين وذكر بيان رسمي للنادي بأن مدة العقد تبلغ سنة واحدة وحتى نهاية الموسم المقبل.

وكانت شركة خورفكان قد أعلنت في وقت سابق عن التعاقد مع اللاعب خليل خميس قادما من نادي الشارقة.

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