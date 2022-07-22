الامارات | تعليق ساديو ماني على منافسته مع محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ساديو ماني على منافسته مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم السنغالي ساديو ماني أنه لا يتنافس مع النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

قال نجم بايرن ميونخ عقب تسلمه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا: "الناس في بعض الأحيان تقول أن هناك منافسة بيني وبين صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة".

وأضاف: "تربطنا علاقة جيدة، نتبادل الرسائل، أعتقد أن الإعلام يحاول دائما تضخيم الأمور.. كما لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه".

وختم نجم المنتخب السنغالي بالقول: "يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي، أو أي مكان أذهب إليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين".

وتوج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ الألماني، مساء أمس الخميس بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق نفس الإنجاز في عام 2019.

وجاء حصول ماني على الجائزة بعد قيادة منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب الصعود ببلاده إلى مونديال قطر.

وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق ماني على صلاح وكذلك على مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، كما بات الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بتسجيله 33 هدفا خلال 91 مباراة.

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