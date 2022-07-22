شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى بطل التايكوندو يحصل على منحة انوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو على منحة من رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "انوكا"، والتى يتم منحها لأهم الرياضيين المصريين ممن يتم إعدادهم للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، حيث رشحه اتحاد التايكوندو لدى اللجنة الأولمبية.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على بعض المميزات التى تساعده لتحقيق نتائج إيجابية فى الأولمبياد.

ووقع اللاعب العقد الخاص بالمنحة داخل مقر الاتحاد، ومن جانبه قام محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام علي المنتخب المصرى الأول للتايكوندو بشرح برنامج المنحة للاعب، والتي على إثرها قام اللاعب بالتوقيع بعد دراسة العقد مع الشركات التي تقوم برعايته.

يذكر أن سيف عيسى توج بذهبية البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، وبرونزية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.