شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش للرجال يكتسح أستراليا ويتأهل لدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال لدور الـ16 فى منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة، المقامة فى مصر فى الفترة ما بين 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ونجح منتخب مصر لسلاح الشيش فى اكتساح نظيره الأسترالى بنتيجة 45 - 26 بدور الـ32 فى منافسات الفرق.

وبذلك يتأهل فراعنة سلاح الشيش لمواجهة المنتخب الأوكراني في تمام الحادية عشر والنصف بدور الـ16.

ويمثل منتخب مصر لسلاح الشيش كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من الدكتور اشرف مسعد، وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفي نهاد بالإضافة إلى كابتن ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال قد نجح في حصد المركز الثامن بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي.