شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على مليون و500 ألف جنيه مكافأة الفوز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الزمالك على مليون و500 ألف جنيه مكافأة اتحاد الكرة، بعد الفوز ببطولة كأس مصر موسم 2020 - 2021 على حساب الأهلى.

وحقق الزمالك الفوز أمس على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي التي أقيمت بإستاد القاهرة.

وأعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب الأهلي بعد الفوز في المباراة النهائية.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي قائلا: "كان هناك ثلاث فرق في المباراة الأهلي والزمالك والتحكيم، الأهلي أعجبني مستواه، والزمالك كان رائعا، في حين لم يعجبنى أداء الحكام، الزمالك نال إنذارين في أول 5 دقائق من المباراة وتسبب ذلك في توتر اللاعبين".

وتابع: "الكأس في كل دول العالم بمثابة الاحتفالية، وهي منافسة مهمة، وتكون أحيانا فرصة لفرق صغيرة للفوز بها، ولا بد من وضع نظام ثابت لكل البطولات"، موضحا أنه كان لا بد من اختيار حكم مصري لإدارة المباراة، والحكام الأجانب لم يظهروا بالمستوى المطلوب اليوم، ولماذا تتم الاستعانة بحكام أجانب في نهائي الكأس وكان يجب أن يكون الحكم مصريا".

وأوضح أن الزمالك قدم الشوط الأول بصورة متميزة، في حين أن الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني، وكان لديه لاعبون أكثر من الزمالك وليس أفضل.

وأضاف أن النتيجة في مباراة نهائي الكأس كان من الممكن أن تكون سيئة للأهلي إذا استغل لاعبو الزمالك الفرص التي سنحت لهم، واعترف المدير الفني بارتكابه أخطاء في المباراة، ويرى أنه أدار التغييرت بصورة خاطئة، ولم يستغل الثلاث توقفات في إجراء 5 تغييرات ودفع فقط بثلاثة لاعبين، موضحا أن إصابة أحمد فتوح تسببت في إرباك حساباته لأنه لم يستطع وقتها إجراء أكثر من تغيير بسبب الحفاظ على أداء الفريق.