شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الرحمن يضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم لألعاب القوى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى فى رمى الرمح إلى نهائى بطولة العالم التى تقام بأمريكا، وأنهى عبد الرحمن منافساته فى المجموعة A فى المركز الثالث برمى 83.41 متر، وانتظر تصفيات المجموعة B، والتى أسفرت عن تأهل 9 فقط، وبالتالى صعد اللاعب إلى نهائى البطولة ليضمن لمصر ميدالية فى المنافسات.

ويعد إيهاب عبد الرحمن ممثل منتخب مصر لألعاب القوى الوحيد فى البطولة، بعد الإصابات التى لحقت بلاعبى المنتخب، وكذلك عدم حصول البعض على التأشيرة.

يذكر أن إيهاب عبد الرحمن حقق فضية دورة ألعاب البحر المتوسط فى رمى الرمح، بينما توجت بسنت حميدة بذهبيتى سباقى 100 متر عدو و200 متر عدو فى نفس الدورة.