شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك: أخلاق الفرسان تظهر وقت الانتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" احتفالاتها بفوز الفريق أمس على الأهلى فى نهائى كأس مصر بهدفين مقابل هدف، حيث نشرت الصفحة صورة لأيمن حفنى لاعب الفريق أثناء تسلمه كأس مصر عقب مباراة الأمس.

ونشرت الصفحة صورة أيمن حفنى معلقة: أخلاق الفرسان تظهر وقت الانتصار، فى إشارة إلى تكريم أيمن حفنى فى آخر موسم له مع الزمالك وكرة القدم بتسلمه الكأس بدلا من شيكابالا كابتن الفريق.



صفحة الزمالك

من ناحية أخرى طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من اللاعبين إغلاق صفحة نهائي كأس مصر التى أقيمت أمس أمام الأهلي ، والعودة من جديد للتجهيز للقاء سموحه بالدورى في الجولة الـ26 للدورى وضرورة تحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة .

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة بعد مرور 25 أسبوع ، ويحاول فيريرا مواصلة الإنتصارات من أجل الضغط على المنافسين والإبتعاد بصدارة الترتيب بعد تعثر المنافسين تباعا .

على صعيد آخر يجهز مسئولو الزمالك شكوى رسمية للفيفا ضد الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الهارب من بداية الشهر الجارى والذى فشل مسئولو النادى في التواصل معه بعد رحيله وسفره خارج البلاد بداعى انتهاء عقده مع النادى بنهاية الشهر الماضى .

ورغم تواصل إدارة الزمالك مع نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب إلا أن الأخير رفض تماما العودة بحجة أنه لن يشارك مع الفريق بعد اعتماد فيريرا على عدد معين من اللاعبين وعدم حاجته لمجهودات اللاعب الفنية .

ويفاضل حاليا الفيل الإيفوارى بين أكثر من عرض محلى على أمل المشاركة معه خلال الموسم المقبل على رأسهم الاتحاد السكندرى وسيراميكا والبنك الأهلى والذين طلبوا التعاقد مع اللاعب أكثر من مرة.