شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين عبد الله السعيد وأحمد مدبولى قبل صدام الإسماعيلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة من العيار الثقيل ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى أمام بيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، فى إطار الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز.

إلا أن هناك مباراة أخرى داخل الـ90 دقيقة ستكون بين أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى وعبد الله السعيد نظيره فى بيراميدز.

وعلى خلفية ذلك استعرض الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى ما قدمه الثنائي على صعيد مسابقة الدوري هذا الموسم، وذلك على النحو التالى..

* مدبولي.. لعب هذا الموسم مع الفريق 23 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف، ونال البطاقة الصفراء مرتين وبلغت متوسط عدد تمريراته فى اللقاء الواحد 60 تمريرة أي ما يعادل 1380 تمريرة على مدار هذا الموسم حتى الآن وهو رقم جيد.

* مدبولي.. صاحب الـ 27 عاماً وفقاً للغة الأرقام يعد أكثر لاعبي الدراويش مساهمة فى أهداف الفريق هذا الموسم بواقع 8 أهداف كما يعتبر ضمن أكثر لاعبي المسابقة ككل تعرضاً للعرقلة من جانب المنافسين نظراً لمهاراته الفنية العالية.

* مدبولي.. لاعب جوكر، حيث شارك فى 12 مباراة كجناح أيسر و3 لقاءات كلاعب وسط على الجانب الأيسر ولعب مباراتين تحت المهاجم ومثلهما كلاعب وسط فى الجانب الأيمن وخاض مباراة واحد كجناح أيمن ومهاجم صريح.

* أما بالنسبة لـ عبد الله السعيد فقد شارك مع بيراميدز فى 24 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف ونال 5 بطاقات صفراء وبلغ متوسط عدد تمريراته هذا الموسم 65 تمريرة أي ما يعادل 1560 تمريرة هذا الموسم وهو رقم مميز.

* السعيد.. صاحب الـ 37 عاماً وهو أيضًا من أكثر لاعبي فريقه مساهمة فى تسجيل الأهداف، كما يحمل رقما مميزا وهو أقل لاعبي الدوري فقداناً للكرة نظراً لإجادته التعامل تحت الضغط.

* السعيد.. لا يجيد اللعب فى كل المراكز، حيث شارك فى 22 مباراة تحت المهاجم و3 مباريات فقط كلاعب وسط صريح ومثلها كلاعب وسط فى الجانب الأيمن والأيسر والدفاعي على عكس مدبولي الذي شارك فى كل المراكز تقريبا فى الجانب الهجومي.

الخلاصة.. الثنائي يعتبرا من أفضل لاعبي الوسط الهجومي فى الدوري المصري خاصة أنهما تدربا فى مدرسة الدراويش التى طالما نجحت فى إفراز لاعبين لديهم أفكار وطريقة لعب مميزة ( خارج الصندوق ) تسهم فى إرباك المنافسين وتضعهم بموقف دفاعى بصفة مستمرة.