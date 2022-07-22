شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى اليوم استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر الوحش لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى، اليوم الجمعة، فى تدريبات فريقه بعدما حصل على راحة من مران الأمس، وذلك لتجنب تعرضه للإجهاد فى إطار استعدادات الفريق القوية فى الوقت الحالي لمواجهة بيراميدز.

ونال قائد الدراويش راحة قصيرة بعد الحصول على إذن مسبق من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، في ظل مشاركته بصفة مستمرة خلال الفترة الماضية بإعتباره أحد الركائز الأساسية وتلاحم المباريات وضيق الوقت بين اللقاءات المقبلة.

ويمر الوحش بحالة من التألق مؤخرًا عقب استعادة مستواه الحقيقي فى ظل قدراته على التحكم برتم الفريق وسرعة نقل الهجمات من الجانب الدفاعي إلى الهجومي فضلاً عن دوره القيادي بصفوف الدراويش.

ويستضيف الإسماعيلي فريق بيراميدز مساء الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، لحساب الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.