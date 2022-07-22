شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشاطئية تلبى دعوة سفير مصر فى غانا لحضور احتفالية 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية دعوة سفير مصر فى غانا أيمن الدسوقى للمشاركة فى احتفال السفارة المصرية بالعيد القومى لثورة 23 يوليو.

وأهدى أبو الوفا السفير المصرى درع اتحاد الكرة، معربا عن شكره وتقديره للسفير لحسن الاستقبال والاهتمام منذ معرفته بوصول منتخب مصر للكرة الشاطئية.

كما رحب السفير المصرى ببعثة المنتخب الوطنى، مؤكدا دعمه الكامل وحضوره مباراة الذهاب التي ستقام غدا السبت فى أكرا أمام منتخب غانا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022.