شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف الجونة مع طلعت يوسف قبل موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز رحلة استشكاف فريق الجونة مع مدربه الجديد طلعت يوسف للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الساحلى الذى يلاقيه مساء الأحد المقبل رغبة فى استعادة نغمة الانتصارات بالدورى.

يبدأ فريق الأهلى، اليوم الجمعة، التحضير لمباراته ضد الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري، وهي المباراة التي يرغب خلالها الفريق الأحمر في تصحيح مساره بالمسابقة المحلية والعودة لسكة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على استعادة درع الدوري في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة الجونة من خلال خوض تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس الخميس في نهائي كأس مصر، على أن تؤدي باقي المجموعة تدريبات قوية ضمن التحضير لمواجهة الفريق الساحلي بالدوري.