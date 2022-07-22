شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الونش يستقبلون مدافع الزمالك بالأحضان بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، من استقبال أبنائه بعد عودته من نهائى الكأس والتتويج باللقب المحلى، عقب الفوز على النادى الأهلى فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، حيث عبر أبناؤه عن سعادتهم بتتويج والدهم وقاموا باحتضانه.



الونش

وحقق نادى الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ويعد هذا التتويج هو الـ28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلى فى موسمى: 1942، و1957.