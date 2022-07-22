شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سعد سمير بطل التحديات الصعبة على منصات التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشوار طويل من التحديات خاضه سعد سمير مدافع النادى الأهلى المعار إلى فيوتشر، نجح من خلاله فى تدوين اسمه بحروف من ذهب فى سجلات الأبطال بالكرة المصرية، بعدما رفع سعد سمير مدافع فيوتشر، رصيده من التتويج بالألقاب إلى 26 بطولة عبر مسيرته الكروية والتى انطلقت من قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، وذلك بعد تتويجه أخيراً ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى، عقب الفوز على غزل المحلة فى المباراة النهائية بنتيجة 5/1.

لم تكن مسيرة سعد سمير نحو الألقاب ممهدة ومفروشة بالورود، حيث مر مدافع فيوتشر الحالى، بالعديد من المواقف الصعبة، كان أبرزها مرض والدته فى فترة من الفترات، وتراجع مستواه فى بعض اللقاءات ليكون فى مرمى نيران الانتقادات، وأخيرا تعرضه للإصابة وغيابه موسما كاملا عن الأهلى ليخرج تماما من الحسابات الفنية ويفضل بعدها الرحيل عن القلعة الحمراء بالدموع ليبدأ مسيرة جديدة من التحدى مع فيوتشر.

سعد سمير لم يكتفى بالبطولات الكروية بل بحث أيضا عن التزود بالعلوم الرياضية، ليحتفل مؤخرا بتخرجه من برنامج الفيفا والمركز الدولى للدراسات الرياضية فى الإدارة الرياضية من جامعة القاهرة.

وتوج سعد سمير بـ 25 بطولة مع الأهلى، وبطولة واحدة خارج جدران القلعة الحمراء وهى كأس رابطة الأندية المصرية، التى حصدها سعد مع فيوتشر، وجاءت ألقاب سعد سمير الـ 26 كالتالي: الدورى الممتاز 8 مرات، كأس مصر مرتين، السوبر المحلى 6 مرات، السوبر الافريقى 3 مرات، دورى ابطال افريقيا 4 مرات، كأس، الكونفدرالية الافريقية مرة وحيدة، برونزية كأس العالم للأندية، كأس رابطة الأندية المصرية.

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