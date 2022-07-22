شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..المصرى البورسعيدى يغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق اللجنة المكلفة بتلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الجمعة، أبوابها في الخامسة مساءً، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات 29 أغسطس المقبل.

يأتى قرار اللجنة السباعية فى الوقت الذى يعانى فيه النادى المصرى العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادى كاسينجو لاعب الوداد المغربى السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادى الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعانى المصرى من أزمة أخرى بعد تقدم التونسى معين الشعبانى مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادى للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائى.

وقررت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، ترك ملف التعاقدات الجديدة للفريق في الميركاتو الصيفي المنتظر وكذلك ملف الراحلين، للمجلس الجديد الذي سيتم انتخابه لإدارة المصري، بعدما حددت لجنة إدارة المصري في وقت سابق يوم 29 أغسطس المقبل لانعقاد الجمعية العمومية للنادي البورسعيدي وإقامة الانتخابات.