بعد بن شرقي.. لاعب جديد يعلن رحيله عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن اللاعب المغربي، محمد أوناجم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الفريق، وذلك عقب نهاية عقده، موجهًا الشكر لإدارة النادي عن الفترة التي قضاها مع الفريق.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، كتب أوناجم منشوراً قال فيه: "بعد مرور ثلاث سنوات جاءت لحظة الرحيل".

وأضاف اللاعب المغربي: "يسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وأجهزة فنية وجمهور على الاحاطة و الدعم رغم بعض الفترات الصعبة ، وأن أعبر عن فخري الكبير للانتماء لهذه العائلة".

وكان أوناجم قد انضم لصفوف نادي الزمالك قادمًا من الوداد المغربي في صيف 2019، إلا أنه عاد لفريقه السابق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في الفترة من يناير 2021 إلى نهاية الموسم الماضي.

ولعب أوناجم بقيمص الزمالك في 64 مباراة، مع الفريق، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف في مرمى الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا عام 2020، بالإضافة إلى هدفين في مسابقة الدوري المصري موسم 2019/2020 أمام طنطا والجونة، والموسم الجاري أمام المقاولون وغزل المحلة، والذي كان آخر أهدافه في ديسمبر الماضي.

وصنع اللاعب المغربي 10 أهداف خلال مسيرته التي حقق خلالها 5 ألقاب، وذلك بالفوز بلقب كأس مصر بعد أيام من انضمامه عام 2019، ثم السوبر الأفريقي 2020، ثم السوبر المصري بعدها بأيام، والدوري المصري موسم 2020/2021، قبل أن يحقق كأس مصر للمرة الثانية، أمس الخميس، أمام الأهلي.

وينتهي عقد محمد أوناجم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه اتفق مع النادي على الرحيل عقب مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر والتي انتهت لصالح الأبيض بهدفين لهدف، والتتويج بلقب كأس مصر.