بعد رفض مصافحته.. مرتضى منصور: كنت هضرب سيد عبدالحفيظ بالرجل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الثنائي محمد أبوجبل وطارق حامد قدما إعتذار رسمي عن ما حدث منهما، مضيفاً: "نتمنى لهما التوفيق فيما قادم".

وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية، إن طارق حامد تم خصم مايقرب من 8 مليون ونصف المليون من مستحقاته علي مافعله ولكي نسمح له بالرحيل عن الفريق الأبيض والانضمام إلي اتحاد جدة السعودي.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن محمد أبوجبل تم خصم 2 مليون جنيه من مستحقاته وايضاً شراء المتبقي من عقد بما يقارب 4 مليون جنيه لتصل إلي ماحصلنا عليه حوالي 14 مليون ونصف المليون جنيه فنحن لا نهدر المال العام.

وأكد أنه لم يتحدث في هذا الأمر من أجل أن يركز اللاعبين في مباراته في الدوري والكأس.

ووجه مرتضى منصور انتقادات حادة لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ما قام به غير طبيعي.

وقال منصور: "كنت هضرب سيد عبدالحفيظ بالرجل أوقعه علي وشه، ومسكت نفسي احتراماً لوجود كبير الياوران والناس علي المنصة"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

وكان سيد عبدالحفيظ قد تجاهل الدخول في الممر الشرفي والذي أعده لاعبي نادي الزمالك للاعبي الأهلي.

كما تجاهل عبدالحفيظ، مصافحة مرتضى منصور والذي تواجد على المنصة من أجل مصافحة لاعبي الفريقين، إلا أن مدير الكرة بالنادي الأهلي مر من أمام رئيس نادي الزمالك دون مصافحته.

وكان الزمالك قد توّج بلقب كأس مصر 2021، بعدما فاز أمام الأهلي في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس بنتيجة 2-1.