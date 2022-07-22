بعد ساعات من التتويج بكأس مصر.. بن شرقي يعلن رسمياً رحيله عن الزمالك.. ويوجه رسالة وداع مؤثرة للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المغربي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الفريق، وذلك بعد ساعات من تتويجه بلقب كأس مصر على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، كتب بن شرقي رسالة مؤثرة موجهة لجماهير نادي الزمالك معلناً فيها رحيله عن الفريق بعد فترة 3 سنين قضاها مع النادي الأبيض.

وقال بن شرقي في رسالته: "شُكراً الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرًا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأجهزة الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرًا جمهور كثيرًا جمهور الزمالك".

وأضاف بن شرقي: "بدأت الخِطاب من النهاية لأنني أشُك أنني سأصل الى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التى كنت أتمنى عدم مجيئها".

وتابع: "لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتمونى فى أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب وأجنبي، بل كنت كإبن من أبناء الدار الابرار".

واختتم النجم المغربي رسالته قائلاً: "لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر الى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية و لنا عودة ان شاء الله في بيتي الثاني".

وكان بن شرقي قد انضم لصفوف نادي الزمالك قادمًا من الهلال السعودي في صيف عام 2019، في عقد ممتد إلى 3 سنوات.

ولعب بن شرقي طوال السنوات الثلاثة، 109 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 28 آخرين، وتوج بخمسة ألقاب

وتوج بن شرقي مع الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي ثم كأس السوبر المصري قبل أن يحقق لقب الدوري المصري، ولقبين لكأس مصر، والتي كان آخرها أمس الخميس، بالفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر 2021، بهدفين مقابل هدف.