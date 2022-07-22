شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير بيرسى تاو من مباراة الأهلى والجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع بيرسي تاو جناح الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد موقفه النهائي من اللحاق بمباراة فريقه ضد الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري، لاسيما بعدما اشتكى اللاعب من شد في العضلة الأمامية وغاب عن الأهلي لفترة طويلة.

ولم يتحدد موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة الجونة أو يستمر غيابه عن تلك المباراة، حيث ستحدد حالة اللاعب الطبية وجاهزيته التامة موقفه من دخول قائمة فريقه، أو يستمر غياب اللاعب الجنوب إفريقي حال فشل في اجتياز الاختبار الطبي الذي سيخضع له من قبل الجهاز الطبي بالأهلي.