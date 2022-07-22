شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج غزل المحلة فى لقاء الجريحين بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل غزل المحلة ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب في لقاء صعب للفريقين، عند السادسة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وهي المواجهة المحفوفة بالمخاطر للفريقين خصوصا وأنهما يعانيان من شبح الهبوط للقسم الثاني بعد سلسة من تواضع النتائج الأخيرة.

يقع غزل المحلة تحت القيادة الفنية لمدربه الشاب مصطفى عبده، في المركز الرابع عشر على جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض زعيم الفلاحين 25 مباراة حقق خلالهم 5 انتصارات فقط مقابل 9 هزائم و11 مباراة، انتهت بالتعادل وسجل لاعبوه 21 هدفا وسكن مرماهم 30 هدفا.

في المقابل يحتل المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد عودة، المركز السادس عشر المؤدي للهبوط، برصيد 20 نقطة فقط جمعها من خوض 24 مباراة حيث سجل 3 انتصارات مقابل 10 هزائم و11 تعادل، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخرين.

وأستقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على عودة أحمد النادرى الى التشكيل الأساسى للفريق المباراة القادمة أمام المقاولون العرب عقب أنتهاء إيقاف اللاعب الذى غاب عن لقاء الزمالك السابق بسبب تراكم الانذرات .

ويعد أحمد النادرى من أفضل العناصر في فريق غزل المحلة الموسم الحالي ومن العناصر الأساسية بالفريق حيث ظهر بشكل قوى خلال المباريات السابقة وتمكن من المساهمة في تحقيق الفوز في بعض اللقاءات .

في المقابل يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، على تصحيح الأخطاء الفردية التي سقط فيها لاعبو المقاولون خلال مباراة الجولة الماضية أمام سيراميكا، خاصة في النواحي الدفاعية، والتي كلفت الفريق خسارة 3 نقاط ثمينة في صراع الهروب من قاع جدول مسابقة الدوري العام.

ويسعى جهاز المقاولون لوضع حلول عاجلة قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام غزل المحلة في الجولة 26، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، تجديد الثقة فى محمد عودة المدير الفني للفريق وكامل الجهاز الفني، وذلك بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة 25 بهدف نظيف.