شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف الاستعداد لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم الجمعة التحضير لمباراته ضد الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري، وهي المباراة التي يرغب خلالها الفريق الأحمر في تصحيح مساره بالمسابقة المحلية والعودة لسكة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على استعادة درع الدوري في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة الجونة من خلال خوض تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس الخميس في نهائي كأس مصر، على أن تؤدي باقي المجموعة تدريبات قوية ضمن التحضير لمواجهة الفريق الساحلي بالدوري.