شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف الاستعداد لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم الجمعة التحضير لمباراته ضد الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري، وهي المباراة التي يرغب خلالها الفريق الأحمر في تصحيح مساره بالمسابقة المحلية والعودة لسكة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على استعادة درع الدوري في الموسم الحالي.
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة الجونة من خلال خوض تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس الخميس في نهائي كأس مصر، على أن تؤدي باقي المجموعة تدريبات قوية ضمن التحضير لمواجهة الفريق الساحلي بالدوري.
بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.
وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.
ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.