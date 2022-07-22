شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه فاركو للاقتراب من المربع الذهبى للدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق انبي مع فاركو في لقاء مثير وصعب على الفريقين، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

يأتي فريق فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا، في المركز الثامن على جدول ترتيب المسابقة، برصيد 32 مباراة بعدما خاض الفريق الصاعد للدوري هذا الموسم 25 مواجهة حقق فيهم 7 انتصارات ومثلهم هزائم و11 تعاد، وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكهم 17 هدفا وهو من اقوى خطوط الدفاع مع بيراميدز.

في المقابل يحتل فريق إنبي بقيادة مدربه البرازيلي فييرا المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق فيهم 6 انتصارات مقابل 7 هزائم و12 مباراة انتهت بالتعادل، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبل مرماهم 31 هدفا.

وعقد البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات بداية من مواجهة انبى بعد التعادل مع ايسترن كومبانى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية والتركيز أمام شباك المنافسين لتحويل الفرص لأهداف تسهل من مهمة الفريق مبكراً.

انبى يدخل المباراة بمعنويات عالية بعدما فاز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين الماضى على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ونجح الفريق البترولى في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني فييرا، لا سيما منذ رحيل حلمى طولان لم يحقق الفريق البترولى أي فوز قبل أن يستعيد الانتصارات على حساب الفريق الفيومى، وشهدت الدقيقة 26 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة.