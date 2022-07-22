شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يدخل معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة فريق الجونة، المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

وخسر الطلائع من نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة ليوقف مسلسل اللاهزيمة فى الدوري الذى وصل للمباراة الـ 16 قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 21.

ويعكف طارق العشرى على دراسة مباريات مصر المقاصة وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى خسرها بهدفين دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.