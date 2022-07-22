شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الجمعة، فريق فيوتشر، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، فى اللقاء المقرر إقامته السبت المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

وعقد سعد سمير ومحمود عبد الرحيم جنش، لاعبا فيوتشر، جلسة خاصة مع زملائهما بالفريق، لحثهم على استعادة مسار الانتصارات الفترة المقبلة، بعد الأداء المتراجع للفريق فى آخر ثلاث جولات بالدورى العام، والتى تلقى خلالها فيوتشر 3 هزائم.

وشدد قائد فيوتشر على أهمية تحقيق الانتصارات فى اللقاءات المقبلة واعتبارها مثل مباريات الكؤوس من أجل تأمين تواجد الفريق بالمربع الذهبى الذى يسيطر عليه فيوتشر حالياً برصيد 39 نقطة، إلا أن هذا المركز يشهد منافسة شرسة مع 3 فرق أخرى، وتعاهد لاعبو الفريق على تصحيح المسار وعودة الانتصارات فى الفترة المقبلة.

ويبقى صراع المركز الرابع وإكمال أضلاع المربع الذهبى فى جدول الدورى العام مشتعلاً حتى النهاية، ومازال فيوتشر مستقراً فى هذا المركز برصيد 39 نقطة، ويأتى بعده نادى سموحة فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة أيضاً، فيما يحتل المركزين السادس والسابع كل من البنك الأهلى وطلائع الجيش برصيد 37 نقطة على الترتيب، وهو ما يثير الصراع حتى النهاية بسبب فارق النقاط القريب بين الفرق الأربعة، ويحتاج فيوتشر للوصول إلى النقطة 66 لحسم المركز الرابع بشكل رسمى دون النظر لمباريات منافسيه.

فيوتشر تلقى الهزيمة الثالثة على التوالى بالدورى العام، بعد الخسارة أمام الاسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة 25 وانتهت بفوز الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف، حيث جاءت الخسارة من الدراويش لتكون الثالثة لفيوتشر بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الهزيمة من الأهلى برباعية نظيفة.