شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. إيسترن كومبانى يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى التي أقيمت مساء الخميس، في بطولة الدورى.

وقرر علاء عبد العال غلق صفحة الاتحاد السكندرى، والبدء في الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واقترب أحمد أمين قفة مهاجم إيسترن كومبانى، من العودة لتدريبات الفريق بعد إصابته بمزق كامل في منشأ عضلة الضامة التي أبعدته لأكثر من شهر عن مباريات فريقه في الدورى، وبدأ اللاعب عملية التأهيل من هذه الإصابة بعد شفائه من المزق، وسيحتاج 15 يوما على الأقل ليكون جاهزا لتدعيم صفوف إيسترن كومبانى الذى في أشد الحاجة لخدماته للخروج من منطقة الخطر في الجدول.

كما يغيب أحمد دعدور حارس مرمى الفريق عن التدريبات بعد إصابته بفيروس كورونا، وينتظر اللاعب عمل مسحة جديدة للتأكد من سلامته من الفيروس للعودة مجددا لعرين الفريق، في الوقت الذى اقترب الحسينى طه مدافع الفريق من العودة لصفوف الفريق بعد 10 أيام بعد فك الجبس لإصابته في مزق في أنكل القدم.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.