شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتحدى سيراميكا فى مباراة متكافئة بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق المصري البورسعيدي، بنظيره سيراميكا عند السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز في آخر جولتين أمام الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، في المقابل يسعى المصري لاستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، بعد غيابها عن الفريق في آخر جولتين بتعادله مع فاركو والاتحاد السكندري.

ويحتل فريق سيراميكا تحت قيادة مدربه أحمد سامي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 25 مباراة حقق 7 انتصارات ومثلهما هزائم مقابل 11 تعادل، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، وجمع الفريق 32 نقطة حتى الآن.

بينما يحتل المصري تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن المركز الثاني عشر على جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة حقق فيهم 6 انتصار ات فقط مقابل 9 هزائم و10 تعادلات وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.

وتضم قائمة سيراميكا للمباراة حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري، وخط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - أحمد محسن، وخط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو - محمد ابراهيم، وخط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان.

يغيب عن صفوف سيراميكا كلا من محمد حسن ومحمد توني والحارسين محمد كوكو وحمزة معوض للإصابة.

في الناحية الأخرى، استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بأشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات السابقة لفريق سيراميكا في مسابقة الدوري العام، وأخرها مباراة المقاولون العرب، والتي فاز خلالها سيراميكا بهدف نظيف في الجولة 25 بالدورى العام، ويستهدف الجهاز الفني للمصري، تحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى سيراميكا، قبل موقعة الجمعة المقبلة التي تجمع الفريقين.