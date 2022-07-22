شكرا لقرائتكم خبر عن رأفت خليل يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب الشباب وعمان بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد رأفت خليل، لاعب منتخب مصر للشباب مواليد 2003، لقب رجل مباراة المنتخب أمام نظيره العماني بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، والتي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وانتهت المباراة بفوز شباب الفراعنة بهدف دون رد، وجاء الهدف في نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد حواش، وفشل المنتخب العماني في إدراك التعادل في الشوط الثاني، ليحصد شباب الفراعنة أول 3 نقاط في انتظار المواجهة المقبلة أمام الصومال لحسم التأهل للدور الثاني.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب كالتالي: حراسة المرمى أحمد نادر السيد، وخط الدفاع: طارق سيد، إياد العسقلاني، عبد الرحمن رشدان، وأحمد حواش، وخط الوسط: صلاح الدين رشا، ماجد هاني، عمر قايد وعمر ممدوح، وخط الهجوم: رأفت خليل وخالد عوض.

وتضم المجموعة الرابعة بكأس العرب للشباب منتخبى مصر وعمان، إلى جانب المنتخب الصومالي، ويسعى محمود جابر المدير الفني لتحقيق نتائج إيجابية مع شباب الفراعنة.