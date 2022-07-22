شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: الفوز على الأهلى والتتويج بكأس مصر دافع لحصد الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الزمالك، بأن الفوز على الأهلى وحصد بطولة كأس مصر لكرة القدم دافع قوى للاعبى الفريق الأبيض لحصد أيضا بطولة الدورى المصرى الممتاز، للمرة الثانية على التوالى.

وأضاف أحمد سيد زيزو، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة أون تايم سبورت، أنه يهدى بطولة كأس مصر لجمهور الزمالك ولزملائه أيضا عقب الظهور بشكل قوى في مباراة أمام الأهلى، وتمكنه من إحراز هدف.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ليجمع أبناء ميت عقبة بين بطولتي الدوري والكأس للموسم الماضي.

وتمكن الزمالك من الجمع بين لقبي الدوري والكأس لموسم للمرة الرابعة في تاريخه، وكانت آخرها في موسم 2014-2015، حين قاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا الفريق في ولايته الأولى في عهد المستشار مرتضى منصور.

بينما كانت المرة الأولى التى جمع فيها الزمالك بين الدوري وكأس مصر موسم 1959- 1960، والمرة الثانية كانت موسم 1987- 1988.