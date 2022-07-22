شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى في كأس السوبر 28 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره الأهلى في كأس السوبر المحلى يوم 28 أكتوبر المقبل حيث يخوض الفريق الأبيض البطولة بصفته بطل الدورى والكأس في الموسم الماضى والمارد الأحمر يشارك بصفته وصيف الدورى.

وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم ،الخميس، باستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية الزمالك زيزو وأمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد هاني، على معلول، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة وحسام حسن.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - إمام عاشور – نيمار– أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري وأشرف بن شرقي.