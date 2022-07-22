شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مابولولو فى الأمامية والأشعة تحدد مدة غيابه عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الأنجولى "مابولولو" مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للإصابة في العضلة الأمامية عقب مباراة سيد البلد و"إيسترن كومبانى"، التي أقيمت أمس الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام. ويخضع مابولولو لأشعة غدا السبت لتحديد مدة غيابه عن مباريات زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدفين لمثلهما فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى افتتاح الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وافتتح التسجيل للاتحاد السكندرى مابولولو في الدقيقة 30 ثم أضاف ذات اللاعب الهدف الثانى لزعيم الثغر في الدقيقة 40 قبل أن يقلص عمرو حسام الفارق لإيسترن كومبانى في الدقيقة 44، وتعادل عماد ميهوب لإيسترن كومبانى في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى النقطة 30 في المركز الحادس عشر على جدول الترتيب، بعدما خاص الفريق 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات مقابل 9 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكهم 42 هدفا.