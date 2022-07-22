شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجمع ثنائية الدوري والكأس للمرة الرابعة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الجمع بين الدوري الممتاز وكأس مصر للموسم الماضي، وذلك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية للكأس مساء الخميس.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ليجمع أبناء ميت عقبة بين بطولتي الدوري والكأس للموسم الماضي.

وتمكن الزمالك من الجمع بين لقبي الدوري والكأس لموسم للمرة الرابعة في تاريخه، وكانت آخرها في موسم 2014-2015، حين قاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا الفريق في ولايته الأولى في عهد المستشار مرتضى منصور.

بينما كانت المرة الأولى التى جمع فيها الزمالك بين الدوري وكأس مصر موسم 1959- 1960، والمرة الثانية كانت موسم 1987- 1988.