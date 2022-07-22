شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يقابل فيريرا وسواريز بعد القمة ويوجه رسالة خاصة لـ أفشة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على مقابلة جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك وتهنئته على الفوز ببطولة كأس مصر، كما حرص أيضا علي مقابلة ريكاردو سواريز المدير الفنى لفريق الأهلى بعد الخسارة من الزمالك، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

بينما قام روى فيتوريا بالتوجه إلى غرفة خلع ملابس استاد القاهرة الدولى وخلالها تحدث مع لاعب الأهلى محمد مجدى أفشة قائلا: "واضح عليكم الإرهاق الشديد".

وتواجد البرتغالى روى فيتوريا برفقة جهازة المعاون بالمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائي كأس مصر.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للموسم الماضي، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ليجمع أبناء ميت عقبة بين بطولتي الدوري والكأس للموسم الماضي.

وتمكن الزمالك من الجمع بين لقبي الدوري والكأس لموسم للمرة الرابعة في تاريخه، وكانت آخرها في موسم 2014-2015، حين قاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا الفريق في ولايته الأولى في عهد المستشار مرتضى منصور.

بينما كانت المرة الأولى التى جمع فيها الزمالك بين الدوري وكأس مصر موسم 1959- 1960، والمرة الثانية كانت موسم 1987- 1988.