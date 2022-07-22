شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره سموحة يوم الأحد القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 57 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفا.

وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء، الخميس، باستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية الزمالك زيزو وأمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد هاني، على معلول، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة وحسام حسن.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - إمام عاشور – نيمار– أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري وأشرف بن شرقي.