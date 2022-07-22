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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الدوري المصري الممتاز، والتي انطلقت أمس الخميس بمواجهة إيسترن كومباني والاتحاد السكندري، وتقام اليوم 3 مباريات مثيرة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 7 - 2022 بالدوري المصري

في المباراة الأولى يلتقي فريق المصري البورسعيدي، بنظيره سيراميكا عند السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 7 - 2022 بالدوري المصري

في المباراة الثانية يحل غزل المحلة ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب في لقاء صعب للفريقين، عند السادسة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وهي المواجهة المحفوفة بالمخاطر للفريقين خصوصا وأنهما يعانيان من شبح الهبوط للقسم الثاني بعد سلسة من تواضع النتائج الأخيرة.

​مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 7 - 2022 بالدوري المصري

وفي اللقاء الثالث يلتقي انبي مع فاركو في لقاء متكافئ بينهما، على استاد بتروسبورت بالقاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.