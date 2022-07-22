شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: شكرا لجماهير الزمالك ومجلس الإدارة أصحاب الفضل فى التتويج بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق لقب كأس مصر للموسم الماضي إثر الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة مساء الخميس.

وقال إمام عاشور عقب التتويج باللقب: "أشكر جماهير الزمالك ومجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضى منصور هم سبب دعم الفريق والوصول إلى نقطة النهاية بالتتويج". وأضاف إمام عاشور: "الكأس سيكون بداية لحصد البطولة الأهم وهي مسابقة الدوري".

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف الزمالك الثاني في المباراة بعد مرور 30 دقيقة فقط، ليؤمن بها انتصار القلعة البيضاء وضمان التتويج بلقب كأس مصر للموسم الماضي.

وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء، الخميس، باستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية الزمالك زيزو وأمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن.