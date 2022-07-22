شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني حكما للمقاولون والمحلة وعبد الرازق للمصري وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأعلنت اللجنة الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب.

ويضم الطاقم كلا من وليد عبد الرازق حكمًا للساحة، ومعه كل من أحمد الفار وماجد المليجي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمرو عايد.

وأسندت اللجنة مباراة إنبي وفاركو للحكم محمد سلامة ويعاونه هشام طلب والسيد حسن، ومحمد الدسوقي حكما رابعا، وعلاء صبري حكم فيديو وعمرو عابدين حكم فيديو مساعد.

فيما جاء طاقم حكام مباراة المقاولون والمحلة من محمود بسيوني حكما للساحة، ومحمد لطفي وإسلام ابو العطا مساعدين وسامح حسين حكم فيديو، وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.