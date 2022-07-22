شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: نركز على مباريات الزمالك القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تهنئة جماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة بمناسبة التتويج بلقب كأس مصر للموسم الماضي إثر الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة مساء الخميس.

وقال أسامة نبيه عقب التتويج بلقب كأس مصر: "واجهنا صعوبات وتحديات الفترة الماضية واستطعنا التغلب عليها". وأضاف: "قدمنا شوط أول مميز واستطعنا تسجيل هدفين وكنا نستطيع مضاعفة الأهداف".

وأوضح أسامة نبيه: "في الشوط الثاني استقبلنا هدفا بالتأكيد نتيجة خطأ، ولكن قدمنا شوطا تكتيكيا طيبا". وقال: "أمامنا مباريات قوية أمام سموحة الأحد المقبل، أغلقنا بطولة الكأس ونركز في مباريات الدوري القادمة".

وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء الخميس، باستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية الزمالك زيزو وأمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن.