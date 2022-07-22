شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى عن طارق حامد: لن يلعب مرة أخرى مع الزمالك وخصم 50%من عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة هي الأكبر في تاريخ النادي واللاعب تقبل العقوبة واحترمها.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "حافظنا على حق النادي في هذا الملف ونقدر المجهود الذي قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق، ولا ننسى الذي قدمه للنادي، ونتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة فى مستقبله".

وتابع: "تم خصم 50% من عقد طارق حامد مع النادي كعقوبة موقعة على اللاعب، وهى الأكبر في تاريخ النادي".

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هنأ الفريق الكروي الأول بمناسبة فوزه بلقب كأس مصر للموسم الماضي، وأكد المستشار مرتضى منصور أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا مباراة قوية وكانوا رجالا وعلى قدر المسئولية، واستحقوا اللقب على حساب الغريم التقليدي.

كما تقدم المستشار مرتضى منصور بالتهنئة إلى جماهير نادي الزمالك التى ساندت الفريق خلال مشوار المسابقة حتى فاز باللقب، ووعد رئيس الزمالك الجماهير بمزيد من الألقاب، مشدداً على توفير كافة الإمكانات لتحقيق طموحات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية الزمالك زيزو وأمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد هاني، على معلول، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة وحسام حسن.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - إمام عاشور – نيمار– أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري وأشرف بن شرقي.