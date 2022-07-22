شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: العلامة الكاملة للبولندى شيمون مارتيشنياك فى لقاء الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى & الزمالك

المسابقة: نهائى كأس مصر 2021

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الزمالك

قدم الحكم البولندي شيمون أوراق اعتماده فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر 2021، وظهر الحكم بشكل جيد بدنيا وفنيا، وكانت شخصيته الأفضل على مدار شوطى اللقاء وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 38 مطالبة من لاعبى الزمالك بركلة جزاء بداعى لمس الكرة باليد، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب وينتظر مراجعة الـVAR الذى أكد على صحة القرار بعدم وجود مخالفة على لاعب الأهلى أيمن أشرف نتيجة وضع اليد الطبيعى.

اللياقة البدنية: نموذج رائع فى الأداء البدنى وقراءة جيدة لطرق وأساليب لعب الفريقين.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من أمام عاشور وفتوح وأوباما وزيزو من الزمالك، كما أنذر وليد سليمان حمدى فتحى وعلى معلول من الأهلى.

الحكمان المساعدان: تميز المساعدان فى كل الاختبارات.

حكام الـVAR: تأكيد على قرار الحكم بعدم وجود لمسة يد على لاعب الأهلي أيمن أشرف.