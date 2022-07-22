شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: حسمنا ملف الراحلين عن الزمالك وبن شرقى وأوناجم سيغادران خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن هناك لاعبين تحترمهم الإدارة مثل بن شرقي وأوناجم، فالأول قال أنا مستقبلى يتضرر وليس عندي رغبة بالاستمرار، لكن لن أهرب مثل لاعبين آخرين".

وأضاف أمير مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية: "الموضوع اتحسم بالنسبة لكل اللاعبين الذين لن يكونوا معنا بالموسم المقبل، واتفقنا مع أوناجم وبن شرقي أنهم سيغادران خلال أيام".

وهنأ المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفريق الكروي الأول بمناسبة فوزه بلقب كأس مصر للموسم الماضي، وأكد المستشار مرتضى منصور أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا مباراة قوية وكانوا رجالا وعلى قدر المسئولية، واستحقوا اللقب على حساب الغريم التقليدي.

كما تقدم المستشار مرتضى منصور بالتهنئة إلى جماهير نادي الزمالك التى ساندت الفريق خلال مشوار المسابقة حتى فاز باللقب، ووعد رئيس الزمالك الجماهير بمزيد من الألقاب، مشدداً على توفير كافة الإمكانات لتحقيق طموحات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتوّج الزمالك ببطولة كأس مصر بعدما فاز على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولي. سجل ثنائية الزمالك زيزو وأمام عاشور وسجل هدف الأهلي حسام حسن.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد هاني، على معلول، أحمد عبد القادر، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة وحسام حسن.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – حسام عبد المجيد - أحمد فتوح - إمام عاشور – نيمار– أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري وأشرف بن شرقي.