شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائى الكأس: جمعت معلومات عن الفريقين قبل المباراة.. واللقاء متوسط الصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البولندي شيمون مارتشينياك، حكم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، عن سعادته بخروج اللقاء بشكل جيد، وقال الحكم البولندي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "جمعت معلومات عن الفريقين قبل اللقاء، المباراة بدأت بشكل جيد أضفنا 7 أو 8 دقائق، كانت مباراة مثيرة، هدفان في لمح البصر أحرزهما الزمالك أدت إلى إرباك الأهلي".

وأضاف: "اليوم كان الزمالك أفضل بهدف، ربما المباراة القادمة تكون مختلفة، أقدر الطريقة التي لعب بها اللاعبون بشكل هجومي وأقدر هذه الطريقة".

وواصل: "المباراة لم تكن صعبة بالنسبة لي، كل المواقف كانت واضحة، لم أحتاج إلى الفار سوى مرة أو مرتين لتأكيد قرار، واللقاء كان متوسط من حيث الصعوبة".

وحقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2019/2020.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020/2021. يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.