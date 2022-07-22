شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: كنا أقرب للتعادل فى الشوط الثانى والغيابات أثرت على أداء الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني لفريق الأهلى، عقب الهزيمة أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر، قائلا: "حاولنا لعب مباراة متوازنة أمام الزمالك ولكن سكن شباكنا هدفان من أخطاء ساذجة أثرت على الفريق وثقة اللاعبين، وهو ما استغله المنافس ونجح أن يكون الأفضل في الشوط الأول".

وقال سواريز: "في الشوط الثاني كان لا بد من التغيير وتم تغيير الخطة، وقدرنا نتفوق في الشوط الثاني وشاركنا باللاعب الجاهز، ودخلنا أجواء المباراة مبكرا بهدف حسام حسن".

وأضاف: "حاولنا خلق فرص كثيرة على مرمى المنافس، ولكن لاعبى الزمالك كانوا متفوقين في الألعاب الهوائية، وكانت هناك فرص خطيرة لمصلحتنا كانت كفيلة بإحراز التعادل ونصل لأشواط إضافية وهو ما كانت تستحق عليه المباراة، ولكني أشعر بحزن شديد بسبب خسارة الكأس، وعلينا النظر للأمام ولدينا العديد من الإصابات وكانت لها تأثير قوى على أداء الفريق".

وعن الهدفين اللذين أحرزهما الزمالك من أخطاء قال سواريز: "كانت الكرة بحوزتنا ومنحنا الفرصة للمنافس أن يحرز الأهداف بسهولة ولكنى لا أجزم بأن مدافعي الأهلى كانوا فى حالة بطء، وأن هناك سرعة من لاعبي الزمالك فكان التفوق للزمالك أول 30 دقيقة، ونعمل على تطبيق أسلوبنا وشخصيتنا داخل الملعب، ولكن الفترات بين المباريات قليلة لإراحة اللاعبين، وبسبب الإصابات، حيث تعرض محمد شريف للإصابة وهناك أيضا طاهر محمد طاهر وغيرهم من اللاعبين المؤثرين على أداء الفريق".

واختتم تصريحاته بأن هناك لاعبين جيدين لدي الأهلى ولكن منهكين ومجهدين بسبب توالى المباريات بدون راحة، مؤكدا أن الاستعانة بالناشئين سيكون عندما يراهم في التدريبات للحكم عليهم.