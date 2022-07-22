شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بالتتويج بالكأس 28: أمام شعار الأبيض يقف المستحيل عاجزاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

وكتب حساب الزمالك على فيس بوك: أمام شعار الزمالك يقف المستحيل عاجزاً، بكفاح المنظومة الرياضية في نادي الزمالك والجمهور، نادي الزمالك بطلاً للمسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم المصرية كأس مصر للمرة الثامنة والعشرين بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/2.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بينما بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور – محمد عبد الغنى – سيد نيمار، خط الهجوم: أشرف بن شرقى – سيف الجزيرى – أحمد زيزو.