شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده يضم 22 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التي سوف تخوض مواجهة المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تضم 22 لاعبا، حيث من المقرر أن تقام على استاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وجاءت القائمة كالتالى:

فى حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضرى .

في خط الدفاع: معاذ الحناوى، محمود علاء، خالد سامى، هانى عادل، إيهاب سمير، مصطفى العش، محمد بازوكا، السيد الشبراوى.

في خط الوسط: بسام ماهر، أحمد الندرى، أحمد السيد، خالد الأخميميى، أحمد الشيخ، وليد مصطفى، محمد غلوش، إبراهيم كونيه، باولن فوافى.

في الهجوم: ماليك توريه، عبده يحيى، عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 9 مباريات.