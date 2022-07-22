شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج بالكأس 28 فى تاريخه وتوقف رصيد الأهلي عند 37 لقبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2019/2020.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020/2021.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

بينما بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور – محمد عبد الغنى – سيد نيمار، خط الهجوم: أشرف بن شرقى – سيف الجزيرى – أحمد زيزو.