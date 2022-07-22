شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الجمهور يجب أن يفتخر باللاعبين وسنفوز بمزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

وقال فيريرا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "اللاعبون كانوا أبطالاً، على الجماهير أن يكونو فخورين بما قدموه وبهؤلاء اللاعبين سنحصد المزيد من البطولات.

وواصل: "كان لدينا صعوبات لم نستطع تجديد الفريق لأسباب كثيرة، والجماهير التي ساندتنا هي فريقنا الثاني".

وحقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2019/2020.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020/2021. يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.